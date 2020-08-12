Гороскоп на 13 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 13 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

В повседневной жизни Овна не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Овен сегодня не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно.

Телец

Главным трендом дня у Тельца будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Тельца из этого пассивного состояния.

Близнецы

Близнецы будут готовы чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять их мысли и идеи.

Рак

Все желающие сесть на шею Рака могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Рак даже возражать не станет – просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит.

Лев

Если что-то и способно вывести Льва из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Льву необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными.

Дева

День у Девы обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Деве сегодня следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении.

Весы

Весы будут явно не настроены на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому они будут относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим.

Скорпион

Интеллект Скорпиона будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Скорпиона сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна.

Стрелец

Стрелец будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь просить у Стрельца денег в долг – не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Стрелец не будет склонен идти ни на какие уступки.

Козерог

День у Козерога обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности.

Водолей

День у Водолея пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания.

Рыбы

День у Рыб обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Рыбам ничего не захочется.

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