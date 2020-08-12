Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 13 и 14 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 13 серии доска для спиритических сеансов предсказывает мальчику смерть, и скоро та действительно оказывается у него на пороге. Отец Чейза помогает Хаусу поставить диагноз. В клинику приходит пациент с онемевшими пальцами.

В 14 серии красивую и успешную женщину парализует во время совещания. Тайны, которые она скрывает, заставляют Хауса рискнуть лицензией. Миллионер Эдвард Воглер становится членом правления, после того как пожертвовал больнице 100 миллионов долларов. Он хочет превратить Принстон-Плейнсборо в успешное коммерческое предприятие, и первое, что ему не нравится, — дорогостоящее отделение диагностической медицины. В клинику приходит мальчик, отец которого онемел после операции на колене.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ