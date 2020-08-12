Чем полезна стручковая фасоль, рассказала Светлана Фус
12.08.2020
Фасоль — источник клетчатки и многих витаминов, которые помогут надолго сохранить красоту и молодость. Подробнее о том, чем полезна стручковая фасоль, расскажет диетолог «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус.
Стручковая фасоль помогает бороться с процессами старения, укрепляет иммунную систему. Также этот продукт — источник растительного белка, благодаря которому вы можете похудеть. Диетолог «Зважені та щасливі»-9Светлана Фус решила поделиться секретом молодости и рассказать все о пользе продукта.
Стручковая фасоль: виды и польза
Фасоль богата на фолиевые кислоты, клетчатку, многие витамины и минералы. Благодаря большому содержанию полезных веществ, фасоль рекомендуют добавлять в свой рацион беременным женщинам, а также людям, больным диабетом.
В стручковой фасоли можно найти такие минералы: кальций, цинк, железо, фтор, медь, марганец, бор, бета каротин, витамины С и К. А также небольшое количество витаминов группы B (B1, B2, B3, B5, B6, пантотеновую кислоту).
Фасоль может вызвать вздутие живота. Больные с подагрой и мочекаменной болезнью должны помнить, что стручковая фасоль содержит пурины. Продукт также вызывает обострение болезни, если его употреблять регулярно в большом количестве.
Сырая стручковая фасоль, как и остальные бобовые, содержит в своих зеленых семенах токсическое вещество — фазин. Но оно разрушается и теряет плохое действие при термической обработке продукта. Поэтому фасоль стоит употреблять только отварную, тушеную или приготовленную на пару.