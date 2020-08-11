Каждая девушка мечтает вкусно кушать и при этом не поправляться. Вы думаете, что это невозможно? А вот и нет! Диетологи воплотили распространённую женскую мечту в реальность! Выпивая вкусные коктейли, можно эффективно похудеть! А лучшие рецепты коктейлей для похудения читайте в материале от участника проекта «Зважені та щасливі»-2 Владимира Однорога!

Больше по теме: Холодный кофе – оригинальные рецепты в домашних условиях

Коктейли для похудения с имбирём

Имбирный напиток для похудения очень популярен, поскольку низкокалорийный. Кроме того, он ускоряет обмен веществ и способствует мягкому очищению организма. Вследствие чего, ты будешь терять ненужные килограммы.

Рецепт 1: свежий огурец (1 шт), зеленый горошек (100 г), брокколи (2-3 соцветия) и немножко нарезанного имбиря. Смешай всё в блендере до однородной массы. Если коктейль получился слишком густым – добавь нежирный (но ни в коем случае не обезжиренный) кефир.

Рецепт 2: нежирный кефир (1 стакан), молотая корица (1\2 ч. л.), тёртый имбирь (1\2 ч. л.) и щепоточку красного перца. Помести всё в блендер, взбей и коктейль готов!

Больше по теме: Сколько нужно пить воды: советы Аниты Луценко

Молочный коктейль из творога и зелени

Домашний молочный коктейль с творогом и зеленью очистит кишечник от токсинов и шлаков. Такая полезная и вкусная смесь не только поможет тебе похудеть, но поднимет настроение.

Рецепт: нежирный творог (100 г), зелень (1 пучок), нежирное молоко (по вкусу). Смешай творог, молоко и любимую зелень (петрушка, укроп, шпинат, базилик, и т. д.) в блендере.

Больше по теме: Топ-10 рецептов смузи от Мирославы Ульяниной

Коктейль для похудения с овсянкой

Коктейль с овсяными хлопьями улучшает усвоение сахара в организме. Его можно украсить любимыми ягодами – так он обретёт насыщенный вкус.

Рецепт: нежирный кефир (200 мл), овсяные хлопья (2 ст. л.), молотая корица(1\2 ч. л.). Конечно, все помещаем в блендер и взбиваем до однородной массы.

Коктейль «Солнечный», или «Оранжевый»

Такое название этот коктейль обрёл благодаря своим ингредиентам. Дело в том, что в него входят фрукты и овощи оранжевого цвета. Он полон витаминов и полезных веществ, а также очень низкокалорийный.

Рецепт: болгарский перец, морковь, а также хурма или тыква. Все взбей в блендере в одинаковых пропорциях. Можешь добавить немного нежирного йогурта и орехов.

Больше по теме: Смузи для здоровья печени: рецепт от Мирославы Ульяниной

Коктейль с грейпфрутом

Грейпфрут – уникальный жиросжигатель. А имбирь и облепиха – его лучшие друзья! Такой коктейль поможет тебе избавиться от ненужных сантиметров на животе и бёдрах!

Рецепт: красный грейпфрут (половина), вода (1 л), сироп или сок облепихи (100 г), корень имбиря (30 г), мёд (по желанию). Натри имбирь на мелкой терке вместе с кожурой, почисти и нарежь грейпфрут и помести в воду, смешанную с облепиховым сиропом на 1 час. Пей коктейль каждый день и через недельку ты увидишь такие желанные изменения в весе!

Смузи с авокадо и малиной

Рецепт: овсяные хлопья (3 ст. л.), малина (300 г) , авокадо (300 г), зеленый чай (200 мл). Перемешай всё в блендере до однородной массы.

Смузи с киви и арбузом

Рецепт: киви (1 шт), лимон (долька), мякоть арбуза (по вкусу). Снова доставай блендер, чтобы смешать ингредиенты в однородную массу. В жаркую пору можно также добавить кубик льда.

Смузи с бананом и клубникой

Рецепт: овсяные хлопья быстрого приготовления (3 ст. л.), банан (1 шт), клубника (200 г), мёд (по вкусу). Смешай всё в блендере и наслаждайся удивительно вкусным и полезным смузи!

Как видишь, эффективно худеть можно благодаря коктейлям, приготовленным в домашних условиях! Выбирай себе полезный напиток и будь в форме!

Больше по теме: Черешневая диета: как похудеть с помощью ягоды

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ