Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 11 и 12 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 11 серии девушка попадает в аварию после того, как замечает, что ее друг кашляет кровью. Кровотечение у парня не останавливается и после аварии. Кадди заключает с Хаусом сделку: если он сможет обойтись без викодина неделю, она освободит его от пациентов клиники на целый месяц. Форман и Кэмерон боятся, что абстинентный синдром мешает Хаусу мыслить здраво и может стать причиной смерти пациента.

В 12 серии бывший наркоман, питчер Хэнк Уигген неожиданно ломает руку. Хаус считает, что Хэнк лжет, что не употребляет стероиды. После отказа Уилсона Хаус понимает, что ему не с кем пойти на шоу грузовиков. В клинику приходит женщина с болью в ноге, мужчина, который не может вынуть контактные линзы, дантист и подросток, страдающий от похмелья.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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