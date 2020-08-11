Главной героине сериала «Крепостная» Катерине Вербицкой предстоит пережить сложные жизненные испытания и побороться за запретную любовь. Сюжет драмы переносит зрителей в красивую эпоху 19 века. Чтобы лучше понять жизнь девушек сто лет назад, редакция STB.UA предлагает прочитать десять самых известных романов об эпохе романтизма. Итак, какую же книгу про любовь прочитать на досуге? Узнайте в нашем материале.

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«Гордость и предубеждение», Джейн Остин

Британская писательница Джейн Остин в своем романе показала изысканность манер минувшего века. Эта история про любовь женщины, ее остроумие и недопонимание со стороны мужчины.

Действия романа разворачиваются в Англии в семье Беннет. Любящие родители хотят выдать замуж пять прекрасных дочерей. В то время от удачного брака зависела жизнь молодых девушек. И как нельзя кстати, новым соседом стал богатый холостяк мистер Бингли, приехавший со своим заносчивым другом. Отношения главных героев настолько непредсказуемы, что повлекли за собой цепочку неожиданных событий.

«Джейн Эйр», Шарлотта Бронте

Роман Шарлотты Бронте во многом биографический. Это история о настоящей любви скромной, но в тоже время независимой девушки-сироты. Героиня книги в поисках лучшей жизни становится гувернанткой в Торнфилде. Девушка влюбляется в норовистого хозяина усадьбы, но он скрывает от нее страшную тайну. Джейн Эйр готова преодолеть все жизненные препятствия, чтобы узнать секрет любимого человека.

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«Госпожа Бовари», Гюстав Флобер

Несомненно, это один из самых известных романов 19 столетия. Писатель Гюстав Флобер передал дух целой эпохи. Героиня Эмма Бовари только и мечтает о светской жизни, полной романтических интриг. Но вместо этого выходит замуж за провинциального врача. Девушка страдает от скуки, ей не хватает пышных балов и высшего общества. Спастись от унылой жизни она решается с помощью тайных связей, жестоких любовников и дорогих нарядов.

«Чувство и чувствительность», Джейн Остин

История про любовь и судьбу двух сестер. Сюжет романа выстроен вокруг двух девушек: рассудительной Элинор и романтичной Марианны. Сестры совершенно разно воспринимают мир: старшая — через призму сдержанности, младшая — отдаваясь страсти. Писательница Джейн Остин в своем произведение ищет ответ на вопрос: как достичь счастья — с помощью чувствительности или чувства?

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«Унесенные ветром», Маргарет Митчелл

Эта книга про любовь, жестокость судьбы и силу характера невероятной женщины — Скарлетт О’Хара. Главная героиня родилась в богатой семье и ничего не знала о нищете. Она упрямая, капризная и избалованная. Ей всегда было все равно, что чувствуют другие люди. Но жизнь сыграла с ней злую шутку — теперь разбалованная Скарлетт вынуждена бороться за собственные идеалы и обрести веру в себя.

«Эмма», Джейн Остин

Как и положено девушкам, относящимся к высшему обществу, Эмма интеллигентна, но слегка высокомерна. Она заботится о своих близких, поэтому с большим увлечением старается найти пару каждому одинокому человеку. Чтобы разнообразить досуг, она организовывает чужую личную жизнь, позабыв о своей собственной. Героиня уверена, что никогда не выйдет замуж, но судьба с ней не согласна.

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«Грозовой перевал», Эмили Бронте

Британская писательница Эмили Бронте написала одну из самых известных историй о любви. В романе приемыш Хиндли испытывает к сводной сестре чувства. Но они не могут быть вместе, поскольку положение в высшем свете не позволяет Кэти связать жизнь с обычным рабочим. Девушка выходит замуж за молодого и богатого жениха. Но пылкая любовь между главными героями не проходит и становится для них настоящим испытанием.

«Поющие в терновнике», Колин Маккалоу

Несомненно, эту книгу стоит прочитать каждой женщине, чтобы узнать, какими были чувства искренней любви в прошлом веке. В центре романа австралийской писательницы Колин Маккалоу — история девушки из бедной семьи Клири. Главная героиня узнает всю жестокость судьбы, поскольку ей не посчастливилось полюбить священника Ральфа де Брикассара. Молодая девушка готова принести в жертву собственную жизнь ради запретной любви.

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«Анна Каренина», Лев Толстой

Роман Льва Толстого рассказывает о трагический любви замужней женщины и юного офицера. Дворянка Анна Каренина влюбляется в молодого и очаровательного Алексея Вронского, который отвечает ей взаимностью. Светская дама не может противиться своим чувствам и начинает тайно встречаться с офицером, но об этом узнает ее супруг. Любовный треугольник меняет жизнь каждого героя в худшую сторону.

«Гулящая», Панас Мирный

Украинский писатель Панас Мирный в своем произведении изобразил трагическую историю жизни крепостной девушки 19 века. В основе сюжета — проблема тяжелого положения женщин, которые попадают в цепь моральной деградации. Главная героиня романа, Христя, оказывается на пути к бедности. И чтобы выжить, она готова цепляться за каждый шанс, который дарит ей судьба.

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