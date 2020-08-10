В какой одежде не жарко: натуральные ткани для лета
10.08.2020
Все так долго ждут жарких летних дней, но когда они наступают, то начинают жаловаться на высокую температуру. Чтобы наслаждаться летом в полной мере, нужно просто правильно подобрать повседневный лук. В какой одежде не жарко? Какие натуральные ткани для лета нужно покупать? Читайте в материале.
Для того, чтобы не страдать от высокой температуры в летние дни, нужно знать, одежду из какой ткани стоит выбирать. Важно отдавать свое предпочтение натуральным материалам. Существует шесть видов тканей, которые не препятствуют нормальному дыханию кожи и не закупоривают поры – хлопок, лен, шелк, шифон, ситец, сатин.
Хлопок
Преимущества:
мягкий и приятный для тела, не вызывает раздражения кожи
впитывает влагу и хорошо высыхает
хлопок даст вашему телу дышать и сохранит прохладу
Недостатки:
легко мнется
Лен
Преимущества:
как и хлопок, сохраняет прохладу
отлично впитывает влагу
имеет отличное свойство не выгорать на солнце
прочный
Недостатки:
неэластичен
легко мнется
Шелк
Преимущества:
хорошо впитывает влагу
незаменим для изысканной нарядной летней одежды
шелк прочен
ткань очень легкая
Недостатки:
высокая цена
вы можете легко попасть на подделку, в случае если захотите сэкономить (дешевый шелк должен насторожить покупателя)