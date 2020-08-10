Создатели сериала «І будуть люди» запускают специальный проект «Наша история»

«І будуть люди» – эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Создатели сериала «І будуть люди» специально к премьере сериала запустили проект в YouTube под названием «Наша история». Детальнее – далее в материале!

Специальный проект «Наша история» через рассказы героев фильма говорит о самом важном в сложной и неоднозначной истории Украины и в жизни каждого из нас. Видео цикла заставляют задуматься о вызовах, которые встречала Украина и украинцы в ХХ веке, о том, как каждый украинец находил свой путь в бурные времена, мечтал, боролся и отстаивал свою правду, и как наше прошлое связано с современностью.

Цикл видео открывает героиня Олеся Ивасюта, которая долго жила среди лжи, но со временем придет время узнать правду. Ее роль воплотила актриса Екатерина Григоренко.

Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 замечательных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. О людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

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