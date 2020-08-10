Чем важна профилактика гриппа, простуды и ОРВИ? Вирусы гриппа и ОРВИ настигают нас в самый неподходящий момент, поэтому любыми способами мы пытаемся как можно быстрее привести себя в форму. К сожалению, наши действия не всегда правильны. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, какие способы профилактики гриппа и ОРВИ существуют и что нужно сделать, чтобы сберечь здоровье и не дать простуде разрушить планы.

Укрепляйте иммунитет

Умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, правильное питание и здоровый сон делают иммунитет человека сильным. Хотите быть здоровыми – укрепляйте иммунитет.

Проветривайте комнату

С началом отопительного сезона воздух дома и в офисе становится сухим. От этого пересыхает слизистая носа, что снижает ее защитные свойства. Чтобы вернуть ее состояние в норму, увлажняйте полость носа, пейте больше воды, проводите чаще влажную уборку дома, пользуйтесь увлажнителем воздуха, каждый час проветривайте помещение, в котором находитесь, следите за тем, чтобы температура воздуха в комнате была не выше 22 °C. Выполняя все эти правила, вы поможете организму отразить атаку вирусов.

Меньше контакта с носителями вируса

В период эпидемии ОРВИ нужно отказаться от рукопожатий и приветственных поцелуев. И больным, и здоровым стоит носить защитную маску, закрывающую нос и рот.

Больше по теме: Эффективные методы лечения насморка

Витамин С

Считается, что витамин С – это и есть наш иммунитет, и чем больше мы глотаем аскорбиновой кислоты – тем быстрее мы выздоровеем. На самом деле злоупотребление витамином С создаст дополнительные проблемы со здоровьем. Переизбыток аскорбина провоцирует образование камней в почках. Организм выводит лишний витамин С с мочой в виде вещества оксалата – это и есть составляющая часть почечных камней. Кроме этого, могут возникнуть и другие проблемы: повреждение сосудов, нервов и нарушение работы сердца. В большинстве случаях нам не нужен дополнительный витамин С, так как при сбалансированном рационе мы получаем его достаточно! Ведь суточную дозу (80 мг) содержат такие привычные для нас продукты: 200 граммов белокочанной капусты, 40 граммов черной смородины, 80 граммов укропа или петрушки, 120 граммов шпината, 300 граммов малины, 25 граммов болгарского перца.

Прививка

Прививку от гриппа рекомендуется делать минимум за две недели до начала эпидемии или возможного заражения. Ведь именно столько времени нужно организму, чтобы выработать антитела. Кстати, все это время иммунитет будет ослаблен, и риск заболеть гриппом или простудой очень высок. Но если вы уже заболели и решили сделать прививку в качестве лечения, а не профилактики, вы рискуете получить серьезные осложнения, усугубив свое заболевание. В итоге вместо того, чтобы направить все силы на один вирус, организм отдает часть сил на выработку антител к вакцине. В результате организм просто не сможет бороться с таким количеством вируса, и вы затянете свое выздоровление минимум на несколько дней и повысите риск возникновения осложнений.

Больше по теме: Какими видами капель лечить насморк?

Так что не допускайте опасных ошибок и не возлагайте больших надежд на народную медицину! Из бабушкиных методов вам сможет помочь лишь чай с малиной или имбирем.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ