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MÉLOVIN запустил Флешмоб Мира, который уже поддержали 25 стран

10.08.2020

MÉLOVIN снова удивил не только нашу страну, а поразил своим призывом весь мир. Артист опубликовал в своих соцсетях фото с надписью «The world needs peace» и устроил мировой Флешмоб Мира.

Месседж от MÉLOVIN начал разлетаться по всему континенту и получил поддержку в международном сообществе. К этому флешмобу присоединились пользователи соцсетей, а также артисты и известные личности. После реакции тысячи людей на флешмоб MÉLOVIN выразил в соцсетях свою позицию:

«С каждым годом нас все больше и больше накачивают ядом! А мы этому только рады, громко аплодируем и восхищаемся! Получается, что мы такие же преступники и соучастники всего этого хаоса, который каждый может увидеть вокруг! Мы сами помогаем создавать этот хаос и сами поглощаем его под разными предлогами! Тем самым, человеческая злоба и агрессия берутся от отсутствия любви к себе! Как и миллионы самых громких преступлений совершаются ежедневно людьми под прикрытием «Бога». Воспитывайте любовь к себе! Чтобы уже завтра полюбить мир, который способен как много дать, так и отобрать все, что когда-либо имел, признав тебя просто профнепригодным».

К флешмобу в день присоединяются тысячи людей! Это касается каждого, и каждый житель земли может стать частью этой истории и выразить свою позицию!

 

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#THEWORLDNEEDSPEACE Наблюдая за миром, за самим собой, за полной неосознанностью того, что говорят и делают люди здесь в социальных сетях, за пределами наших стен и домов! Каким контентом и продуктом накачивают нас блогеры, средства массовой информации и люди окружающие нас! ⠀ Как выгодно сталкивать лбами людей разной религии, гендерной принадлежности, ориентации, людей с разным цветом кожи, разными взглядами на жизнь. И все для выгоды больших голодных «монстров» которые уже не влазят в свои норы. ⠀ С каждым годом нас все больше и больше накачивают ядом! А мы этому только рады, громко аплодируем и восхищаемся! Получается, что мы такие же преступники и соучастники всего этого хаоса который каждый может лицезреть вокруг! Мы сами помогаем создавать этот хаос и сами же поглощаем его под различными предлогами! Тем самым, человеческая злость и агрессия берётся от отсутствия любви к СЕБЕ! Как и миллионы самых громких преступлений в день совершаются ежедневно людьми под прикрытием «Бога». ⠀ Воспитывайте любовь к себе! Чтобы уже завтра полюбить мир, который способен как много дать, так и отобрать всё, что когда-либо имел, признав тебя попросту профнепригодным! Присоединяйся к флешмобу прямо сейчас 🙏🏻 Отмечайте 5 человек на которых вы подписаны 🔥 #беларусь

Публикация от MÉLOVIN 🩸 (@melovin_official)

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