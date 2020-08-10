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Медовый Спас 2020: поздравления в открытках

10.08.2020

14 августа 2020 года все празднуют Медовый Спас или Маковей: приметы, традиции, что можно и нельзя делать. Поздравьте своих близких и друзей с помощью красивых поздравлений в открытках. Смотрите в материале.

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