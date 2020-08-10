Гороскоп на 11 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 11 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

11 августа вам стоит подумать о перспективах на личном фронте. До конца года желательно заложить основу для крепких отношений, поскольку потом будет меньше шансов построить семью.

Телец

Сегодня вы будете особенно остро реагировать на происходящее. Лучший способ избавиться от эмоций — погрузиться в творчество. 11 августа станет продуктивным днем для прирожденных творцов.

Близнецы

Сегодня вас попытаются разозлить. Не поддавайтесь на провокации, это критический момент, который вы легко переживете. Главное ― держать себя в руках и сосредоточиться на цели.

Рак

Сегодня вас может потянуть на рационализаторство и оптимизацию всего и вся. Но лучше обратиться к интуиции, поскольку энергия космоса 11 августа может открыть Ракам дар предвидения.

Лев

У Львов в личной жизни может возникнуть неразбериха, но сегодня стоит положить ей конец. Помните, что лучшее время для построения семьи именно сейчас, поэтому наладьте общение с интересующим вас человеком.

Дева

Избегайте вечно недовольных людей. Во вторник они могут повлиять не только на ваше настроение, но и на карьеру. И сами, кстати, забудьте о недомоганиях и негативных эмоциях: сейчас нужно собрать волю в кулак.

Весы

Займитесь ремонтом поскорее. Сейчас самое время для улучшения качества жизни. И не опасайтесь расходов: 11 августа может принести вам неожиданные дивиденды. Кстати, наладив быт, вы вскоре получите приятный сюрприз.

Скорпион

11 августа у вас возникнет непреодолимое желание отправиться в путешествие. Это естественно, ведь в последнее время вас окружала рутина. Главное, не пожалейте денег на хорошую страховку в туре — неприятные происшествия могут все испортить!

Стрелец

Сегодня настанет переломный момент в ваших отношениях. Возможно, имеет смысл отказаться от старых отношений и открыть для себя новую страницу. Кстати, избегайте лести — в вашем окружении есть лицемерные недоброжелатели.

Козерог

Козероги в последнее время явно расположены к флирту. А 11 августа в их жизни вполне может появиться кто-то особенный. Обратите внимание на спокойного, уверенного в себе человека из вашего окружения.

Водолей

Займитесь здоровьем, сейчас это чрезвычайно важно. Во вторник уделите пару часов занятиям спортом, приготовлению вкусной пищи и здоровому сну. Сейчас это станет вашей лучшей инвестицией в будущее.

Рыбы

Рыбам нужно быть внимательными в вопросах здоровья. Сегодня очень высока вероятность постановки ложного диагноза и других врачебных ошибок. Будьте бдительны, иначе проблемы не заставят себя ждать.

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