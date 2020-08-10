Где снимали сериал «Спіймати Кайдаша»: все о локации

Сотни тысяч украинцев во время просмотра нового украинского сериала «Спіймати Кайдаша» захотели увидеть те самые Семигоры собственными глазами! Авторам сериала удалось не только создать современную интерпретацию повести Ивана Нечуй-Левицкого, но и с любовью передать красоту родного края. Смотрите локации съемок «Спіймати Кайдаша» прямо сейчас!

Большинство съемок сериала «Спіймати Кайдаша» проходили под Киевом в окружающих селах, а не в Семигорах. Объехать их можно всего за один день! Как? Смотрите прямо сейчас!

Село Деревянная

Известно, что именно в этом селе снимали основные сцены. Село Деревянная находится неподалеку Обухова, примерно в 35 км от Киева. Местные рассказывают, что кроме «Кайдашей» здесь постоянно что-то снимают для фильмов и сериалов, поэтому они уже привыкли к камерам и съемочным группам. Село встречает туристов невероятной красотой: зеленые холмы вокруг, уютные дворы и беленькие домики с погребами, похожими на домики хоббитов.

Первые кадры сериала начинаются именно с того места, где Лаврин с отцом едут грунтовой дорогой мимо железнодорожного пути. Вы точно должны помнить ту сцену, где Лаврин, возвращаясь из армии, окунается в невероятной красоты озеро! Локация съемок — окраина села Деревянная. Здесь, прямо у дороги, проходит железнодорожная линия в Триполье. Найти конкретное место съемок можно, сориентировавшись по деревянному журавлю по другую сторону пути.

А вот основные съемки дома Кайдашей происходили в глубине села с другой стороны, на улице Глинищанской. Найти ее можно, повернув на улице Школьной перед магазином, за которым стоит церковь, и проехав чуть дальше вдоль пруда. После небольшой развилки нужно искать поляну с левой стороны и белый дом.

Если вы будете искать дом семьи Кайдашей, то лучше не тратьте времени. Ведь двор, сарай и гараж-мастерская — это декорации, которые построили специально для съемок сериала. По завершении их полностью разобрали. А вот белый дом соседки Тани настоящий. Как раз напротив него, на пустыре, и был дом Кайдашей.

Не менее красивые эпизоды снимали в разных уголках села, например, недостроенный дом головихи. Многие местные жители с радостью помогали съемочной группе и следили за процессом. Поэтому если заблудитесь — спрашивайте дорогу у людей.

Халепье

Халепье — еще одно невероятное место съемок. Здесь мы видели тот самый сельский клуб, который появляется в первой и девятой сериях. Дискотеки, пиво и скутеры напомнят вам эти кадры! Также в третьей серии Лаврин приходит сюда сдать книги в библиотеку. Чтобы сделать фото у клуба в стиле Карпа Кайдаша, возьмите с собой спортивки и старые кожаные туфли.

Яцки

Следующий пункт путешествия по локациям любимого сериала — село Яцки. От Деревянной — примерно 35 км, или 30-40 минут езды по очень живописной дороге. Кстати, качество дороги нормальное, местами попадаются ямы, но общее состояние достаточно привычное (можно назвать типичной украинской дорогой). По маршруту случаются те же ярко-желтые поля рапса.

Вблизи села Яцки также снимали сцены с озером. Озеро в Яцках появляется во второй серии — Таня и баба Параска пасут коров, а Карпо и Мотря устраивают тайную встречу. Пейзажи из сериала узнаются мгновенно.

На этом же озере состоялся откровенный разговор Лаврина и Карпа. Для съемок использовали уже имеющийся антураж, поэтому воспроизвести любимую сцену сериала можно полностью.

Липовый Скиток

Если вы помните эпизоды сериала с голубой деревянной церковью, где крестили ребенка Тани и встретились Карпо с Мотрей, то их снимали именно в селе Липовый Скиток, неподалеку Глевахи. Это примерно 55 км, или 45 минут, от Яцков или 35 км, если ехать прямо из Киева. Онуфриевская церковь, где происходили съемки, является древнейшим деревянным храмом Киевщины, сохранившимся на своем первоначальном месте. Его построили давно, в 1705-1706 годах.

Семигоры и Богуслав

Семигоры — это реальное село, расположенное в 100 км от Киева. Говорят, что в этом селе проживала семья Мазуров, прославившаяся своими распрями на весь уезд. Именно они стали прототипами семьи Кайдашей.

А уже по дороге домой, возвращаясь в Киев, можно заехать и в Богуслав сделать несколько фотографий на порогах реки Рось и у гранитной скалы. Дорога в город из Семигор занимает примерно 20-30 минут.

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