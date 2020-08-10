Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 9 и 10 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 9 серии знаменитый парализованный джазмен теряет дыхание во время музыкальной записи. Работу команды сильно осложняет то, что пациент подписал отказ от реанимации. В клинике появляется мужчина, который отрицает, что страдает диабетом.

В 10 серии бездомная женщина теряет сознание на нелегальной вечеринке с наркотиками. Форман уверен, что она не заслуживает лечения, и не соглашается с Уилсоном, который просит его заняться этим случаем. В клинику приходит многодетная мать. Две студентки учатся у Хауса собирать анамнез.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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