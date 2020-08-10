Антонина Хижняк получила серьезную травму

Актриса детективного сериала «Слід» Антонина Хижняк сломала ногу. Об этом стало известно из видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. Детали в материале.
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На видео Антонина лежит в больнице, а врачи тем временем накладывают гипс на ногу. Детали происшествия пока неизвестны, однако можно предположить, что травму девушка получила серьезную.
«Не ради понтов, но бывает всякое. Мобильность ограничена, планы немного изменились, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрый дух. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое «большой хрусь», — написала Антонина в своем Instagram.
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Актриса также поблагодарила всех своих подписчиков и друзей за помощь и пообещала, что продолжит работу, несмотря на травму.
В свою очередь фолловеры пожелали девушке скорейшего выздоровления, сил и терпения.
Напомним, Антонина Хижняк исполняет одну из главных ролей — капитана Червону — в детективном сериале «Слід», премьера которого состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.
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