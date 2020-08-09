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Гороскоп на неделю с 10 по 17 августа от экстрасенсов СТБ

09.08.2020

Гороскоп на неделю с 10 по 17 августа 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно перестать использовать людей в своих корыстных целях, а кто наконец-то сможет расслабиться и отдохнуть? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 10 по 17 августа 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю Овны

Эта неделя пройдет под знаком размышлений, вы захотите сделать свою жизнь лучше. Однако в попытках что-то изменить рискуете потерять близкого человека. Звезды советуют не принимать поспешных решений и в критической ситуации посоветоваться с друзьями, у которых был уже подобный опыт. 

Гороскоп на неделю Тельцы

Эта неделя принесет вам сплошные перемены. События будут развиваться с такой скоростью, что иногда вы не будете успевать с этим справиться. В среду может поступить предложение, от которого не стоит отказываться, но звезды советуют все же подготовить для себя подушку безопасности. Мало ли что может случиться. 

Гороскоп на неделю Близнецы

Эта неделя пройдет очень спокойно. Вы сможете гармонично совместить и отличную работу, и отдых, и даже романтическую прогулку со второй половинкой. На работе на вас полагают большие надежды. Однако и ответственности будет больше. Не подведите. Потому что в будущем вас, возможно, ждет хорошая прибавка к зарплате. 

Гороскоп на неделю Раки

Вы все силы вкладываете в то, чтобы заработать денег. Ваша цель подарить своей семье отдых. Однако в попытке сэкономить не перегибайте палку. Иногда вы лишаете своих близких элементарных вещей. На выходных лучшее, что вы можете сделать, это провести время со своей второй половинкой и помочь ей по дому. 

Гороскоп на неделю Львы

Неделя начнется достаточно хорошо. Вы вполне спокойны. В вопросах карьеры все идет очень тихо и спокойно. В отношениях с любимым человеком все тоже хорошо. Постарайтесь найти время для себя. Возможно, вам стоит задуматься над новым хобби. Выходные посвятите отдыху и общению с близкими людьми. 

Гороскоп на неделю Девы

На этой неделе вам захочется настоящего праздника. Наконец-то вы смогли принять все подарки судьбы и попытались полностью изменить свою жизнь. Но! Звезды советуют не рассказывать о своих планах окружающим. Вас не только не поймут, но и не поддержат. Держите все в себе. 

Гороскоп на неделю Весы

Вы запутались. В голове столько мыслей, что не понятно, какое решение нужно принять именно в этот момент. Чтобы не ошибиться, нужно хорошенько осмыслить все, что произошло с вами в последнее время. Только не спрашивайте советов у близких. Ваша интуиция подскажет, как правильно поступить. 

Гороскоп на неделю Скорпионы

В вашей голове появился план, который вы пытаетесь воплотить в реальность. Но в спешке можете наделать очень много ошибок. Ближе к среде ваши силы иссякнут, но в выходные близкий человек спасет вас от скуки.  

Гороскоп на неделю Стрельцы

Неделя начнется с бурных переживаний. В ваш адрес будет поступать очень много претензий и, чтобы справиться с ними, нужно взять себя в руки. В четверг можете встретить старого друга и прекрасно провести время. А вот на выходных лучше заняться уборкой и закрыть много бытовых вопросов. 

Гороскоп на неделю Козероги

С самого понедельника вас будет удивлять вторая половинка. Неделя сюрпризов вам обеспечена. Однако очень много людей не довольны тем, что у вас все получается. Поэтому постарайтесь никому не рассказывать о том, что у вас происходит дома. В работе стоит проявить внимательность, чтобы не ошибиться. 

Гороскоп на неделю Водолеи

Вы слишком сильно зациклились на собственных проблемах. И иногда из-за этого не замечаете, что вашим близким нужна поддержка. Оглянитесь вокруг и попытайтесь показать, что вам не все равно. Если сможете поддержать, то в ответ получите очень много благодарности. Выходные проведите дома и спокойно займитесь уборкой. 

Гороскоп на неделю Рыбы

Иногда вас могут заподозрить в меркантильности и подлости. Вы так сильно хотите хорошей жизни, что совсем не думаете о том, как вас могут воспринимать окружающие. На работе могут возникнуть небольшие проблемы из-за того, что вы слишком много сплетничаете. 

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