Гороскоп на неделю с 10 по 17 августа 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно перестать использовать людей в своих корыстных целях, а кто наконец-то сможет расслабиться и отдохнуть? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 10 по 17 августа 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю ― Овны

Эта неделя пройдет под знаком размышлений, вы захотите сделать свою жизнь лучше. Однако в попытках что-то изменить рискуете потерять близкого человека. Звезды советуют не принимать поспешных решений и в критической ситуации посоветоваться с друзьями, у которых был уже подобный опыт.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

Эта неделя принесет вам сплошные перемены. События будут развиваться с такой скоростью, что иногда вы не будете успевать с этим справиться. В среду может поступить предложение, от которого не стоит отказываться, но звезды советуют все же подготовить для себя подушку безопасности. Мало ли что может случиться.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Эта неделя пройдет очень спокойно. Вы сможете гармонично совместить и отличную работу, и отдых, и даже романтическую прогулку со второй половинкой. На работе на вас полагают большие надежды. Однако и ответственности будет больше. Не подведите. Потому что в будущем вас, возможно, ждет хорошая прибавка к зарплате.

Гороскоп на неделю ― Раки

Вы все силы вкладываете в то, чтобы заработать денег. Ваша цель ― подарить своей семье отдых. Однако в попытке сэкономить не перегибайте палку. Иногда вы лишаете своих близких элементарных вещей. На выходных лучшее, что вы можете сделать, ― это провести время со своей второй половинкой и помочь ей по дому.

Гороскоп на неделю ― Львы

Неделя начнется достаточно хорошо. Вы вполне спокойны. В вопросах карьеры все идет очень тихо и спокойно. В отношениях с любимым человеком все тоже хорошо. Постарайтесь найти время для себя. Возможно, вам стоит задуматься над новым хобби. Выходные посвятите отдыху и общению с близкими людьми.

Гороскоп на неделю ― Девы

На этой неделе вам захочется настоящего праздника. Наконец-то вы смогли принять все подарки судьбы и попытались полностью изменить свою жизнь. Но! Звезды советуют не рассказывать о своих планах окружающим. Вас не только не поймут, но и не поддержат. Держите все в себе.

Гороскоп на неделю ― Весы

Вы запутались. В голове столько мыслей, что не понятно, какое решение нужно принять именно в этот момент. Чтобы не ошибиться, нужно хорошенько осмыслить все, что произошло с вами в последнее время. Только не спрашивайте советов у близких. Ваша интуиция подскажет, как правильно поступить.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

В вашей голове появился план, который вы пытаетесь воплотить в реальность. Но в спешке можете наделать очень много ошибок. Ближе к среде ваши силы иссякнут, но в выходные близкий человек спасет вас от скуки.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Неделя начнется с бурных переживаний. В ваш адрес будет поступать очень много претензий и, чтобы справиться с ними, нужно взять себя в руки. В четверг можете встретить старого друга и прекрасно провести время. А вот на выходных лучше заняться уборкой и закрыть много бытовых вопросов.

Гороскоп на неделю ― Козероги

С самого понедельника вас будет удивлять вторая половинка. Неделя сюрпризов вам обеспечена. Однако очень много людей не довольны тем, что у вас все получается. Поэтому постарайтесь никому не рассказывать о том, что у вас происходит дома. В работе стоит проявить внимательность, чтобы не ошибиться.

Гороскоп на неделю ― Водолеи

Вы слишком сильно зациклились на собственных проблемах. И иногда из-за этого не замечаете, что вашим близким нужна поддержка. Оглянитесь вокруг и попытайтесь показать, что вам не все равно. Если сможете поддержать, то в ответ получите очень много благодарности. Выходные проведите дома и спокойно займитесь уборкой.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

Иногда вас могут заподозрить в меркантильности и подлости. Вы так сильно хотите хорошей жизни, что совсем не думаете о том, как вас могут воспринимать окружающие. На работе могут возникнуть небольшие проблемы из-за того, что вы слишком много сплетничаете.

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