Гороскоп на 10 августа 2020 года поможет вам принять правильные решения. Что советуют звезды каждому знаку зодиака? Кому нужно позаботиться о своем здоровье, а кто должен хорошенько отдохнуть? Читайте гороскоп на 10 августа от экстрасенсов СТБ.
Овен
Сегодня звезды советуют вам отдохнуть. Напитавшись положительной энергией, вы сможете очиститься от негатива и с новыми силами идти в бой.
Телец
Обратите особое внимание на свое здоровье. Не лишним будет сходить на профилактическое обследование. Позаботьтесь о витаминах и задумайтесь над тем, чтобы заняться спортом.
Близнецы
Посвятите день домашним хлопотам. Вы давно не делали генеральную уборку. Есть смысл сделать небольшую перестановку. Это освежит ваш интерьер и поможет почувствовать себя более комфортно.
Рак
У вас есть нерешенные проблемы. Вы столько раз откладывали их в долгий ящик, что совсем о них забыли. Однако время поджимает и, если сейчас не выполнить свои обязательства, то в будущем это может обернуться для вас большими неприятностями.
Лев
Неблагоприятный день для активного отдыха. Лучше проведите его в тишине и покое. Отдохните и подумайте над тем, чего вы хотите от жизни.
Дева
Двойственный день. Вам придется потратить много сил на решение мелких проблем, которые заварили совсем не вы. Однако благодаря вашему терпению все получится.
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Весы
Абсолютно пассивный день. Вы ничего не хотите делать. Ну и не нужно. Проведите весь день на диване или у реки. Просто отдохните и почитайте хорошую книгу.
Скорпион
В вашей жизни может появиться человек, которого вы очень давно не видели. Однако звезды советуют быть осторожным. Мало ли, люди могут сильно измениться.
Стрелец
Ваше смелое поведение и независимость взглядов вызывают недовольство и зависть окружающих. Забудьте об этом и не обращайте внимания. Люди всегда будут судачить. Живите так, как хотите.
Козерог
Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с партнерами или близким человеком потребуют времени и сил. Возьмите паузу. Вдруг все разрешится.
Водолей
День стоит посвятить только себе. Забудьте об интересах окружающих. Чего вы хотите сами? Вот и делайте так, как сердце подсказывает.
Рыбы
День отдыха и развлечений. Позовите друзей и весело проведите время. Кто знает, возможно, рядом будет человек, о котором вы давно мечтали.
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