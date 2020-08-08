Гороскоп на 9 августа 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит позаботиться о чувствах окружающих, а кто может круто изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 9 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Сегодня ход событий зависит полностью от вас и вашего отношения. Попытайтесь совладать со своими эмоциями и настройтесь на позитив.
Телец
Будьте осторожны. Есть шанс вляпаться в неприятности. Не вступайте в споры и сплетни. Все равно потом останетесь виноватыми.
Близнецы
Вы настроены очень решительно. Однако в спешке постарайтесь не наделать ошибок. Верьте в свои силы, и тогда у вас все получится.
Рак
Несмотря на мелкие неприятности и неурядицы, вы успеете сделать все, что запланировали. Вечер проведите в кругу семьи или с друзьями. Хорошее настроение вам гарантировано.
Лев
Сегодня вам стоит проявить осторожность. Чтобы не попасть впросак, лучше идти проверенным путем. Выполняйте все просьбы начальства.
Дева
Прекрасный день. Все задуманные планы реализуются без каких-либо вмешательств. В отношениях с любимым человеком тишь да гладь. Ждите приятный сюрприз и повышение по службе.
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Весы
Вы слишком много ожидаете от окружающих. Из-за этого постоянно расстраиваетесь. Звезды советую расслабиться и просто плыть по течению.
Скорпион
Сегодня день лучше посвятить только себе. Сходите в салон, сделайте новую стрижку, купите яркую одежду и сходите вечером на прогулку.
Стрелец
Звезды советуют очень осторожно относиться к деньгам. Возможны небольшие финансовые трудности. Однако, если вы будете планировать все покупки, то кризиса удастся избежать.
Козерог
Ваша душа желает праздника, но здравый смысл советует остановиться. Будьте благоразумны. Лишние траты вам сейчас ни к чему.
Водолей
Из-за вашего эгоизма могут пострадать близкие люди. Постарайтесь не причинять никому боль, подумайте о чувствах окружающих.
Рыбы
Вы стоите на пороге новой жизни. Совсем скоро все перевернется с ног на голову. Главное ― не теряйте голову.
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