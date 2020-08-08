Сегодня зрители телеканала СТБ насладились просмотром 3 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Участники шоу не на шутку состязались за победу: готовили неординарные блюда и незабываемые конкурсы. Но кто же стал победителем третьего выпуска проекта «Звана вечеря»? Узнайте прямо сейчас!

«Звана вечеря» продолжает удивлять героями, блюдами и домашними традициями! В этот раз свое гостеприимство и кулинарные навыки продемонстрировал самый желанный мужчина страны — герой 10 сезона проекта «Холостяк» Макс Михайлюк! Кроме него за победу в шоу соревновались еще три героя, которые активно следят за своим здоровьем: экс-участница реалити-шоу «Холостяк» Галина Присташ, светская львица Светлана Вольнова и психолог-диетолог Дмитрий Компаниец.

Первой у себя принимала гостей яркая и необычная Светлана Вольнова. Для своих гостей она приготовила закуску из гребешков «Заморський спокусник», для основного блюда запекла жабьи лапки и назвала его «Придворні цариці». А вот на десерт светская львица подала шоколадный фондан с фруктами. Концепция вечера – лакшери ужин. После трапезы Светлана предложила гостям поиграть в занимательную игру, которая очень понравилась участникам шоу.

А вот вегетарианец Дмитрий Компаниец приготовил необычный индийский ужин. На его столе было множество блюд: закуска из сыра тофу «Священне приношення», рис со специями как основное блюдо под названием «Дари Лакшмі» и на десерт – вариация тирамису «Здійми мене до хмар». В качестве развлечения Дмитрий задавал участникам шоу каверзные вопросы, которые не на шутку задели чувства гостей.

Самый желанный холостяк страны Максим подал на закуску борщ «Нежданчик». Интересно, что это блюдо он готовил впервые, по рецепту из интернета. На основное он угощал запеченной камбалой «Жертва сірководню», а на десерт – чизкейком «Кров з молоком». Но то, что особенно запомнилось гостям, – маленькая ошибка самого Максима. Для принципиального вегетарианца Дмитрия пилот подал борщ, приготовленный на бульоне из… мяса!

Галина Присташ очень тщательно подошла к подготовке званого ужина. На закуску девушка приготовила осьминога «Туфелька Попелюшки», основным блюдом была фуа-гра «Заборонена примха», а десертом — сыр маскарпоне с фруктами под названием «Поцілунок принцеси». К развлечению Галя подошла по-творчески: все гости рисовали картину, которую в итоге хозяйка отдала Дмитрию.

В конце программы участники узнали, кто стал победителем 3 выпуска шоу «Звана вечеря». Больше всего баллов за вкус блюд и развлечение набрала Светлана Вольнова!

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