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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.08.2020

07.08.2020

8 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как Павлу и Марине Зибровым удалось счастливо прожить в браке 25 лет, а также покажут бэкстейдж подготовки к автоконцерту украинской группы «БEZОбмежень». Подробнее читайте в материале.

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Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок»: Что спрятано в сумочке Ирины Федишин

В выпуске от 8 августа 2020 года проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Как участники группы «БEZОбмежень» готовятся к уникальному автоконцерту. 
  • Как звезды подбирают нянь для своих детей? Кто они – женщины, которые воспитывают детей селебрити?  
  • Невероятную историю солистки группы «KAZKA» –  девушки, которая хочет, чтобы ее любили и принимали такой, какая она есть.
  • Как прожить в браке 25 лет и не убить друг друга: секрет супругов Зибровых.
  • Кто из звезд пропагандирует боди-позитив?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.08.2020

Неймовірна правда про зірок выпуск от 08.08.2020: как Павлу и Марине Зибровым удалось счастливо прожить в браке 25 лет, а также как проходит подготовка к автоконцерту украинской группы БEZОбмежень

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