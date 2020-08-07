«Наречена для тата»-3 выпуск 10: «Я не хочу продолжать с тобой отношения» — как на такое заявление отреагирует Маргарита

Сегодня, 7 августа, в эфире телеканала СТБ вышел 10 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрители увидели первые поцелуи еще двух пар, а также узнали, как прошел финал у Маргариты и Максима. Подробнее читайте в материале.

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В 10 выпуске участницы решили проверить, готовы ли их избранники помочь в трудную минуту. Так, Алена обратилась за помощью к Станиславу, когда у нее сломалась машина. Конечно же, молодой человек примчался к ней, даже несмотря на то, что в это время как раз был со своей дочерью. После откровенного разговора у пары произошел первый поцелуй. Однако счастье было недолгим. Алена решила познакомить Станислава со своей дочерью Полиной, но женщине показалось, что ее избранник уделил ей очень мало внимания. Алена высказала свое недовольство, но Стас не понял ее претензий. Мужчина считает, что слова не важны, когда есть правильные действия.

Тем временем Денис Святокум решил устроить для Тани небольшой сюрприз: он пригласил ее на свидание в планетарий. Женщина была просто в восторге. Как она сама призналась, для нее никто еще не делал ничего подобного. В такой романтической обстановке у пары также произошел первый поцелуй. После свидания молодые люди продолжили общение дома. Однако Денису показалось, что Таня слишком сильно давит на него. Она даже начала вести разговоры о свадьбе…

А вот отношения между Маргаритой и Максимом развиваются не так драматично. Женщина решила познакомить избранника со своей дочерью. Максим с поставленной задачей справился отлично: он очень понравился малышке. Однако его смутило, что Маргарита в который раз торопит развитие отношений. Также женщина высказала свои пожелания по поводу финансового обеспечения Максима как будущего мужа. Его такой подход немного смутил. Смогут ли они договориться, ведь их история на проекте уже подходит к концу…

На финале пара очень волновалась, даже несмотря на то, что каждый точно для себя решил, что ответит при встрече. Первая начала говорить Маргарита. Женщина поблагодарила Максима за прекрасный месяц, который провела с ним. И, конечно же, она ответила ему «Да». Однако Максим был не настолько многословен. После некоторых объяснений он ответил, что не хочет продолжать отношения с Маргаритой…

Как отреагирует женщина на такое заявление, и чем на самом деле закончится финал самой эмоциональной пары романтического реалити? Все это и многое другое вы узнаете в десятом выпуске проекта «Наречена для тата»-3.

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