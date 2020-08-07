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«Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой эмоциональной пары проекта?

07.08.2020

Как известно, женщины — с Венеры, а мужчины — с Марса. Их мнения по одному и тому же вопросу могут кардинально отличаться. Именно так произойдет в 10 выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде участницы попросят своих избранников совершить подвиг и решить их проблемы. Но смогут ли это сделать мужчины? И кто из пар заговорит о свадьбе, а также как пройдет финал для Маргариты и Максима? Узнайте все подробности в материале.

ндт

Больше по теме: «Наречена для тата»: участники 3 сезона романтического проекта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня в романтическом проекте «Наречена для тата»-3 зрители телеканала СТБ увидят одно из самых красивых свиданий за всю историю реалити. Кто станет той счастливицей и почувствует сладость первого поцелуя?

«Это как в сказку попасть. Как будто ты во сне!», — сказал мужчина.

В 10 выпуске проекта вы узнаете:

  • Почему во время свидания в планетарии Таня будет не совсем довольна?
  • Сумеет ли Максим найти подход к дочери Маргариты — Софии?
  • Оправдает ли Станислав ожидания Алены и поможет ли в сложной ситуации?
  • Как пройдет знакомство Станислава с Полиной? И почему Алена будет недовольна тем, как Стас отнесется к ее дочери?
  • Как пройдет финал между Максимом и Маргаритой? Останется ли пара вместе? 

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