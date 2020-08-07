Маргарита Гладкая: Я очень благодарна Максиму за то, что он есть

7 августа на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Маргарита приняла решение быть вместе с Максимом. О том, как это ― строить отношения на камеру и что было самым сложным в реалити, ― читайте в нашем материале.

Какое было первое впечатление, когда вы увидели Максима?

Когда я его увидела, он мне очень не понравился. Рыжий! В обычной жизни я на такого человека даже и не посмотрела бы. Так что с первых минут я была настроена категорически против.

Но за время совместного проживания это впечатление все же изменилось…

Да! И оно изменилось только в лучшую сторону. Когда я узнала Максима получше, он мне очень понравился. Его энергетика мне очень импонирует. С ним я чувствую себя защищенной. Мы очень много говорили. Для меня было настоящим подарком встретить такого мужчину, который разговаривает намного больше, чем я (смеется. ― Прим. ред.). И плюс, мы очень гармонично дополняем друг друга. Нам вместе очень хорошо и комфортно. Посмотрим, как будет дальше. Ведь отношения― это очень сложно.

Отношения строились на камеру. Это вам мешало?

Для меня это было очень непривычно. Сначала я думала, что нужно смотреть в камеру. Потом поняла, что этого делать не стоит. Да, это было сложно. Но на искренность это никак не повлияло. Я всегда говорю только то, что думаю. Хотя перед камерой было трудно откровенно говорить на какие-то темы.

Сложно ли было найти общий язык с дочерью Максима?

Нет. Мы очень подружились. Я по натуре очень коммуникабельный человек, и найти общий язык с кем-то мне всегда легко. Она очень умная девочка, поэтому мы сразу подружились. У нас одинаковые мечты. Мы очень похожи.

Вы хотели бы что-то изменить во время проекта?

На самом деле все произошло так, как и должно было произойти. Я очень много психовала, но Максим меня всегда поддерживал. Он постоянно объяснял, почему что-то случилось именно так. Он очень поддерживал меня.

Проект вас изменил?

Да, я бросила курить. Это позитивное изменение. Но как человек я не поменялась. Моя главная цель на проекте была встретить мужчину, который поймет и примет меня такой, какая я есть. Без масок. И я очень благодарна Максиму за то, что он есть.

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