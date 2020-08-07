Сегодня на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Маргарита и Максим сказали друг другу «Да» и решили продолжить отношения после реалити. Хотя Максим здорово пощекотал своей невесте нервы. Предлагаем еще раз окунуться в романтику и вспомнить, как развивались отношения этой пары.

Знакомство Максима и Маргариты было многообещающим: молодые люди с первых минут общения нашли общий язык. Хотя Маргарита призналась, что в обычной жизни никогда бы не посмотрела на такого мужчину. Максиму же невеста понравилась сразу. Хотя его немного раздражало давление с ее стороны.

По мере знакомства пара продолжала узнавать друг друга. На одном из свиданий Максим рассказал о том, что в прошлом вел немного разгульный образ жизни: употреблял алкоголь и любил проводить время с разными женщинами. Маргарита была шокирована таким откровением. Она предложила Максиму сдать анализы на ВИЧ. Тест показал негативный результат.

Также у пары были конфликты: Максим на очередном свидании с Маргаритой позволил себе танцевать с другими женщинами. Девушку возмутило такое его поведение.

Однако несмотря на все разногласия, пара очень сблизилась. Маргарита познакомила Максима со своей дочерью. Да и сама сумела найти ключик к его дочери-подростку. Единственное, что смущало, — это то, что они живут в разных городах. Но, несмотря на все сложности, в финале молодые люди сказали друг другу «Да». Максим пообещал в скором времени найти квартиру побольше и предложил Маргарите переехать к нему.

О том, как сложилась судьба самой эмоциональной пары после проекта, смотрите в пост-шоу «Наречена для тата»-3 совсем скоро. Не пропустите!

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