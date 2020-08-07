Максим Бузаков: Я благодарен проекту «Наречена для тата» за то, что встретил Маргариту

7 августа на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Максим Бузаков решил продолжить строить отношения с Маргаритой Гладкой. Читайте в нашем материале, что было самым сложным на проекте для Максима, и какой случай полностью изменил его отношение к Маргарите.

Какое было первое впечатление, когда вы увидели Маргариту?

Первое впечатление было очень неоднозначное. Она мне понравилась, но было и то, что отталкивало.

Когда это впечатление изменилось?

Когда я получше узнал Маргариту, то отношение изменилось в лучшую сторону. У нее замечательный характер. Она готова меняться. Это прекрасно! Маргарита очень целеустремленная. Мне это импонирует. Я понял, что с таким человеком нужно идти бок о бок. Она не подведет и всегда поддержит. И, главное, никогда не вставит нож в спину.

Отношения строились на камеру. Это вам мешало?

Мешали не столько камеры, сколько большое количество людей. Это напрягало. Очень сложно расслабиться в такой ситуации. А вот сами камеры не мешали. К ним я очень быстро привык.

Что было самым сложным на проекте?

Было сложно в эмоциональном плане. Работа с журналистами, интервью. Это для меня оказалось большим сюрпризом. Идя на проект, я не представлял, что это — колоссальный труд. Но это тоже хороший опыт, и я благодарен реалити за то, что нашел Маргариту.

У вас и у Маргариты есть дочери. Как девочки ладят между собой?

Нормально. Как могут общаться 15-летняя и 7-летняя девочки? Хорошо. Тем более у моей дочери есть младшая сестра. Ей как раз 7 лет. Так что она точно знает, как нужно себя вести с маленькими девочками.

Когда вы поняли, что Маргарита — та женщина, которая вам нужна?

Маргарита хочет меняться. Например, ради меня она бросила курить. Я просто не приемлю запах никотина. Она очень целеустремленная, у нее огромная сила воли. Я понял, что как раз такой человек должен быть рядом со мной.

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