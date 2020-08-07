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Холостяк Максим накормит мясом вегетарианца: Кто победит в третьем выпуске «Звана вечеря»?

07.08.2020

Уже завтра, 8 августа, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 3 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

«Звана вечеря» продолжает удивлять героями, блюдами и домашними традициями! В этот раз свое гостеприимство и кулинарные навыки продемонстрирует самый желанный мужчина страны — герой 10 сезона проекта «Холостяк» Макс Михайлюк! Поклонники романтического реалити наверняка успели заметить, что он очень любит вкусно покушать. А вот сможет ли Макс удивить соперников своими блюдами  в шоу «Звана вечеря» и получить главный приз? 

Еще за победу будут бороться «холостячка» Галина Присташ, светская львица Светлана Вольнова и психолог-диетолог Дмитрий Компаниец. 

Смотрите уже завтра на телеканале СТБ в 19:00 шоу «Звана вечеря»!

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