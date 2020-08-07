Гороскоп на 8 августа 2020 года поможет вам принять правильные решения. Что советуют звезды каждому знаку зодиака? Кому нужно позаботиться о своем комфорте, а кто может получить хорошую прибыль? Читайте гороскоп на 8 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Перед вами открываются новые горизонты. Возможно, вы захотите сменить место работы на более прибыльное.

Телец

Сегодня есть вероятность ссор с любимым человеком. А все потому, что вы не умеете держать свои эмоции под контролем. Постарайтесь не выдвигать слишком много претензий, иначе ссора может затянуться.

Близнецы

Сегодня вы потратите весь день, чтобы решить мелкие бытовые вопросы. Возможна неожиданная поддержка со стороны влиятельных людей.

Рак

Прекрасный день для реализации задуманных планов и поисков нового источника доходов. Есть вероятность познакомиться с интересными людьми.

Лев

Вероятно достижение успеха в различных деловых операциях. Возможно, сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться.

Дева

Напряженный день. Возможны серьезные ссоры с родственниками. Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь всем угодить. Не нужно этого делать. Все равно ничего не получится. Думайте о себе и своем комфорте.

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Весы

В вашу жизнь стучатся перемены. Однако не спешите кардинально менять себя и бежать навстречу неизвестности. Все нужно делать постепенно и с небольшой подушкой безопасности.

Скорпион

Благоприятный день, чтобы изменить свое финансовое положение в лучшую сторону. Однако на работе могут возникнуть мелкие неприятности. А все из-за того, что вы слишком много болтаете.

Стрелец

Прекрасный день, чтобы узнать что-то новое и познакомиться с интересными людьми. Пойдите туда, где еще никогда не были, и попробуйте сами завести разговор с незнакомцем. Кто знает, возможно, ваша жизнь полностью изменится.

Козерог

Неблагоприятный день, который способствует обострению хронических заболеваний. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты. Будьте очень внимательны и не разгневайте начальство.

Водолей

Сегодня вы полны сил и энергии изменить мир к лучшему. Своими идеями стоит поделиться с друзьями и теми, кто может помочь в реализации планов. Вероятность успеха очень велика. Не упустите свой шанс.

Рыбы

Вероятно, сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не нужно отказываться. Однако, возможно, стоит рассмотреть переезд в другой город. Подумайте, вдруг это ваш шанс?

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