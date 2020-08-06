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«Выбор матери»: удастся ли Елене вернуть себе Инну?

06.08.2020

Сегодня  в 21:15 на телеканале СТБ выйдут финальные 15 и 16 серии сериала «Выбор матери». В этих эпизодах Михаил Морозов похитит троих людей. Сможет ли Елена вернуть себе Инну и выживет ли она после огнестрельного ранения?  Подробнее смотрите сегодня в сериале.

выбор матери

Больше по теме: «Выбор матери»: актеры драматического сериала

В финальных 15 и 16 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Где будет прятаться Инна? К кому она обратится за помощью?
  • Почему все родственники отвернутся от Карины?
  • Кого в очередной раз похитит Михаил?
  • Останется ли Елена жива после пулевого ранения?

Video: «Выбор матери»: удастся ли Елене вернуть себе Инну?

Сериал Выбор матери - 15, 16 серии от 3 октября 2019. Описание, сюжет 15 серии,16 серии Выбор матери - что будет в фильме Выбор матери 03.10.2019

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