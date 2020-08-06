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В третьем выпуске шоу «Звана вечеря» примет участие Холостяк  Макс Михайлюк!

06.08.2020

Пару месяцев назад состоялся 10 сезон реалити «Холостяк»! А совсем недавно главный герой проекта  Макс Михайлюк принял участие в самом семейном шоу страны –  «Звана вечеря». Но сможет ли он удивить гостей своими блюдами, и как Макс будет принимать гостей?

Уже завтра, 8 августа, на телеканале СТБ состоится показ 3 выпуска любимейшего семейного шоу страны –  «Звана вечеря». В нем будут принимать участие 4 ярких персонажей: «холостячка» Галина Присташ, светская львица Светлана Вольнова, психолог-диетолог Дмитрий Компаниец и главный холостяк страны – Макс Михайлюк! Но сможет ли пилот обойти конкурентов и побороться за главный приз проекта – 20 000 грн? Узнаем уже завтра! 

Напомним, что по правилам шоу, участники должны приготовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников. Конкуренты оценивают еду, гостеприимность и концепцию вечера. Наивысшая оценка в каждой из категорий ― 10 баллов. В итоге, участники сами выберут победителя, который получит 20 тысяч гривен!

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