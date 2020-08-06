Она — рекордсменка среди звезд шоу-биза за количеством концертов в Украине. Ее песни знают наизусть миллионы. Она — Ирина Федишин. И сегодня ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили посягнуть на святое: они проведут ревизию сумочки Ирины, а также выяснят, что певица возит в багажнике своего авто. Все детали читайте в материале.

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Ирина Федишин приехала на своем авто — Porsche. Как призналась певица, это подарок ее мужа. Ирина рассказала, что старается водить очень аккуратно, однако иногда, на трассе, может немного разогнаться. Также артистка поведала, что недавно ее оштрафовала полиция за то, что она была за рулем не пристегнута ремнем безопасности.

В бардачке Ирина Федишин хранит свои диски (но почему-то только коробки от них), защитные маски, книги и концертные рации.

А вот в багажнике украинской певицы очень много интересного: шампура, надувной бассейн, детский велосипедный шлем и купальники. После небольшого показа мод Ирина решила раскрыть секрет, что спрятано в ее сумке. А это, между прочим, сумка от Michael Kors, стоимостью от 7000 до 9000 грн. Однако, по ее словам, это тоже подарок.

«Я бы себе такую не купила», — призналась Ирина.

В сумке у Ирины Федишин всегда есть кошелек, зарядка, духи и документы… ее мужа.

Что еще интересного скрывается в бездонной сумке украинской певицы, и какое фото Ирина Федишин отказалась продемонстрировать зрителям «Неймовірної правди про зірок»? Смотрите все подробности в видео!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Что спрятано в сумочке Ирины Федишин Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок проведут ревизию сумочки Ирины Федишин, а также выяснят, что певица возит в багажнике своего авто

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