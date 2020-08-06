Гороскоп на 7 августа 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен проявить сдержанность по отношению к окружающим, а кому нужно срочно записаться в спортзал? Читайте гороскоп на 7 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Сегодня обратите особое внимание на свое здоровье. Есть риск обострения хронических заболеваний. Откажитесь от сладкого и кофе. Пейте больше воды и ешьте фрукты.
Телец
Прекрасный день для начала нового дела. Велика вероятность сорвать большой куш. Так что вперед, к новым свершениям. И не слушайте завистников.
Близнецы
Прекрасный день для реализации давно задуманных планов. Однако проявите осторожность в финансовых вопросах. Есть риск попасть под влияние аферистов и потерять большую сумму денег.
Рак
Сегодня вся энергия уйдет на то, чтобы решить бытовые проблемы. Есть вероятность поссориться с представителями ЖЭКа. Словом, день пройдет под знаком хлопот по дому.
Лев
Иногда вы бываете слишком предсказуемы. Звезды советуют отступить от проверенной модели поведения и попробовать что-то новое. И займитесь своим телом. Его пора привести в соответствующую форму.
Дева
В отношениях могут возникнуть небольшие конфликты. Проявите благоразумие. Прислушайтесь к своей второй половинке. Только вместе вы сможете решить все проблемы.
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Весы
Велика вероятность получить финансовую прибыль там, где вы совсем ее не ждали. Легкие деньги уйдут так же внезапно, как и пришли. Так хоть потратьте их с умом.
Скорпион
Сегодняшний день пройдет под знаком экспериментов. Пробуйте то,что никогда раньше не делали. Новые события принесут в вашу жизнь радость и хорошее настроение. Именно это вам сейчас и нужно.
Стрелец
Сегодня у вас энергии хоть отбавляй. Вы можете свернуть горы. Главное ― не напирайте на людей. Ваш энтузиазм многих пугает и раздражает. Помните о личных границах и не нарушайте их.
Козерог
Вы просто восхитительны. Амур явно на вашей стороне. Комплименты, знакомства и, может, новая любовь! День, который полностью изменит вашу жизнь.
Водолей
Вам свойственно переоценивать свои возможности. Однако звезды советуют посмотреть правде в глаза и не взваливать на себя неподъемную ношу. Лучше меньше, да лучше.
Рыбы
Вы устали. Вам стоит восстановить свои силы. День лучше провести у воды или, на худой конец, у бассейна. Поплавайте и позагорайте. Это поможет быстро прийти в себя.
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