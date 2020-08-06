Конец лета. Время отпусков и отдыха. Но, учитывая нестабильную ситуацию в стране и мире в целом, кому-то явно придется подождать с морем. Однако август приготовил много интересного и полезного: бонусы, повышения и прибавку к зарплате. Читайте финансовый гороскоп для каждого знака зодиака на август 2020 года. И пусть все ваши покупки принесут вам радость и удовольствие.

Овен

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – запретная зона для вас в этом месяце. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Овен гласит: вместо того чтобы транжирить накопленное, найдите подработку. В противном случае к концу месяца вы можете остаться с пустым кошельком….

Телец

Июль станет благоприятным в финансовом плане. На работе вам могут доверить серьезное задание. Не оплошайте! Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Телец гласит: если вы проявите профессионализм и нестандартный подход к решению проблем, начальство побалует вас внушительной премией…

Близнецы

Авантюры могут принести вам доход! Можно и нужно рисковать, потому что звезды на вашей стороне. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Близнецы гласит: доверяйте своей интуиции, она вас точно не подведет!

Рак

Наконец ваш профессионализм будет оценен и принесет доход! Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Рак гласит: чем больше опыт – тем большие деньги. Но даже если вы новичок в своем деле, вас ждет успех в финансовом плане. Главное – не расслабляйтесь! Займитесь саморазвитием и улучшением профессиональных навыков.

Лев

Эмоции станут вашим главным врагом. Вы будете предрасположены к спонтанным покупкам. Даже решив сходить за хлебом в ближайший магазинчик, можете вернуться домой с парочкой новых вечерних платьев. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Лев гласит: будьте осторожны с подобными тратами!

Дева

Вас ждет очень благоприятный финансовый период! Босс доверит вам серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Дева гласит: если справитесь с ним и успешно реализуете, вас озолотят!

Весы

В сфере финансов в августе Весы станут настоящими везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Весы гласит: не зазнавайтесь и не тратьте сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца можете остаться ни с чем.

Скорпион

Чувствуете, что финансовое положение хромает? Не спешите заваливать себя сверхурочной работой и фрилансом. Лучше немного «затянуть пояса», чем заставить себя круглосуточно сидеть в офисе. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Скорпион гласит: всех денег не заработаете, а если подорвете здоровье и испортите нервы, все заработанное уйдет на врачей и лекарства.

Стрелец

В августе у Стрельцов появятся сотни возможностей улучшить свое материальное состояние. Получили предложение о подработке? Соглашайтесь! Руководитель попросил заняться серьезным, но очень трудоемким проектом? Беритесь за дело обязательно, ведь премии никто не отменял! Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Стрелец гласит: ни за что не берите и не давайте в долг…

Козерог

Козерогам катастрофически не хватает безумства. Август – самое время, чтобы исправить это. Рискуйте, ищите возможности и пользуйтесь ситуацией – вы можете сорвать большой куш! Не насилуйте себя неинтересной монотонной работой только ради денег. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Козерог гласит: займитесь любимым делом и превратите хобби в источник прибыли – для вас нет ничего невозможного!

Водолей

В августе Водолеям стоит избегать спонтанных трат. Не поддавайтесь сиюминутному желанию купить что-то «очень нужное», не берите и не давайте в долг. Если появилась возможность заработать деньжат, обязательно соглашайтесь. Но! Не тратьте заработанное, а отложите на непредвиденные расходы. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Водолей гласит: ближе к концу месяца они точно появятся.

Рыбы

Август для Рыб станет трудным периодом. Финансовые взлеты будут чередоваться с упадком материального состояния. И самое главное в такие моменты – сохранять спокойствие. Не бегите сломя голову за кредитом, потому что не хотите «затягивать пояса». Не набирайте долгов у друзей и коллег. Финансовый гороскоп на август 2020 года для знака Рыбы гласит: думайте головой, а не эмоциями!

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