Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 7 и 8 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В седьмой серии женщина попадает в клинику с симптомами сонной болезни. Но ни она, ни ее муж никогда не были в Африке. Хаус не может начать опасное для жизни пациентки лечение, пока не подтвердит ее диагноз.

В восьмой серии у школьника Мэтта Дэвиса начинаются галлюцинации на экзамене по математике, а затем он теряет сознание. Хаус решает, что это симптомы отравления каким-то таинственным ядом. В это время у другого школьника, который совершенно не связан с Мэттом, появляются те же симптомы. В клинику приходит счастливая пожилая женщина.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ