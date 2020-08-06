Алена Курилова отмечает день рождения

Сегодня, 6 августа, ясновидящая в четвертом поколении, победительница 6-го и 8-го сезонов «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова празднует свой день рождения. Сколько лет исполнилось самой известной ясновидящей страны? Читайте прямо сейчас!
Сегодня Алене Куриловой исполнился 51 год! Редакция сайта телеканала СТБ поздравляет экстрасенса с этим светлым праздником и желает Алене Куриловой счастья, крепкого здоровья и любви!
Напомним, что сейчас Алена Курилова – постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы». Ее часто приглашают и на другие передачи.
Экстрасенс Алена Курилова живет в Киеве, где и занимается частной практикой. После двукратной победы в проекте «Битва экстрасенсов» она обрела популярность не только в Украине, но и за ее пределами. У эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» есть взрослая дочь. В 2018 году Алена Курилова впервые стала бабушкой.
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