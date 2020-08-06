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Алексей Суровцев показал бекстейдж со съемок сериала «Слід»

06.08.2020

До премьеры нового детективного сериала «Слід» осталось совсем немного. Уже в сентябре сотрудники Специального Следственного Агентства начнут расследовать резонансные преступления. Исполнитель одной из главных ролей Алексей Суровцев поделился видео бэкстейджа со съемок сериала. Детали в материале. 

слід

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В сериале «Слід» Алексей Суровцев исполняет роль Тараса Рымаря — майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника. В своем блоге в Instagram он поделился видео с бэкстейджа сериала.

«Стартуем в сентябре! Немного бэкстейджа моего первого появления в сериале. Как думаете, сколько травм я получил, пока мы все это снимали? Кто с нами? Будете смотреть?», — написал Алексей. 

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На видео Суровцев исполняет сложные трюки во время погони за преступниками. С первых секунд зрителю становится понятно, что сериал будет пестрить захватывающими сценами. 

Больше интересных моментов и расследований смотрите уже этой осенью на телеканале СТБ в детективном сериале «Слід». 

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