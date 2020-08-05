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«Выбор матери»: удастся ли Марине продать свою дочь?

05.08.2020

5 августа в 21:15 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии сериала «Выбор матери». В этих эпизодах Марина захочет продать свою дочь за круглую сумму денег. Удастся ли ей совершить эту сделку? Подробнее смотрите сегодня в сериале.

выбор матери

Больше на тему: Артемий Егоров: биография, творчество и все новости об актере

В 13 и 14 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Какой новый план придумал Михаил, чтобы получить деньги за Инну?
  • Как пройдет операция на сердце Евгении Ивановны?
  • Удастся ли Марине продать свою дочь?
  • Почему Инна опять убежит из дома?

Video: «Выбор матери»: удастся ли Марине продать свою дочь?

Сериал Выбор матери - 13, 14 серии от 2 октября 2019. Описание, сюжет 13 серии, 14 серии Выбор матери - что будет в фильме Выбор матери 2.10.2019

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