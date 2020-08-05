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Премьера Холостячка – смотрите скоро на СТБ

05.08.2020

Video: Премьера Холостячка – смотрите скоро на СТБ

Премьера - Холостячка начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски шоу Холостячка

Этой осенью на СТБ состоится уникальная премьера – шоу Холостячка! Впервые в истории украинского телевидения зрители увидят романтическое реалити, в котором свою вторую половинку будет искать женщина. Главной героиней проекта Холостячка станет украинская актриса, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина. Окунитесь в неземные и искренние чувства вместе с СТБ – смотрите онлайн романтическое шоу Холостячка.

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