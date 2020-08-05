Холостячка: Ксения Мишина об идеальном мужчине

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. Проект лишь анонсирован, но он уже привлек огромное внимание публики. Ранее ведущий Григорий Решетник рассказал о том, какой ажиотаж среди мужчин вызвала новость о запуске «Холостячки».

Главная героиня Ксения Мишина поделилась с нами, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. О своём идеале Холостячка говорит с верой и ожиданием встречи в реалити.

«Хотела бы встретить доброго, спокойного, ответственного мужчину, который обладает силой, всячески развивается и будет уважать меня и мою работу. Первый, на кого я обращу внимание, – это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, мне очень важно чувство юмора»,— рассказала главная героиня.

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Также Холостячка вспомнила свою историю любви, плодом которой является ее 8-летний сын Платон.

«Я абсолютно самостоятельный состоявшийся человек. И не нуждаюсь в отце своего ребенка. Это просто какая-то очень грустная ситуация. Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Когда меня выписывали из роддома, нас встречали мои родители. Помню, как мы зашли в комнату, где нас должны были фотографировать, и крестному моего сыночка сказали: “Папочка, станьте рядом с мамочкой. Возьмите ребенка. Что вы в стороне стоите?” В тот момент я почувствовала боль за своего ребенка. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет, и за это время он ни разу не спросил, кто его папа и где он. Я даже не знаю, почему», — прокомментировала Ксения.

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