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Гороскоп на 6 августа 2020 года

05.08.2020

Гороскоп на 6 августа 2020 года поможет вам не ошибиться и принять правильные решения. Что советуют звезды каждому знаку зодиака? Кому нужно строить планы на будущее, а кто может позволить себе расслабиться? Читайте гороскоп на 6 августа от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2020

Овен 

Сегодня звезды советуют Овнам заняться самоанализом. Подумайте, какие черты характера вам стоит исправить и над чем еще нужно поработать. Есть смысл записаться в спортзал. 

Телец 

Постарайтесь посвятить день только себе. Не перегружайте организм работой, особенно физическим трудом. Проведите вечер в тишине наедине с собой. 

Близнецы 

День, когда стоит строить планы на будущее. Подумайте, как вы можете правильно организовать свой быт так, чтобы находить время и на работу, и на отдых. 

Рак

Благоприятный день для заключения браков и зачатия ребенка. Звезды советуют отбросить все страхи и броситься в пучину страстей. 

Лев

Первая половина дня будет весьма удачной. Вы получите очень много комплиментов. Однако к вечеру у вас может пропасть настроение. Не волнуйтесь. Просто отдохните. 

Дева 

Прекрасный день для торговли. Велика вероятность заключения крупной сделки и получения хорошей прибыли. Если все получится, побалуйте себя небольшим подарком. 

Больше по теме: Восточный гороскоп на 2020 год от экстрасенсов СТБ

Весы 

Прекрасный день для положительных перемен в жизни. Если вы давно испытываете симпатию к кому-то, самое время сказать об этом. Иначе так и останетесь одиноки. 

Скорпион 

Опасный день. Есть риск простудиться или попасть в небольшие неприятности. Избегайте общения с Овнами и Стрельцами. Они ничего хорошего вам сегодня не принесут. 

Стрелец 

Неблагоприятный день. Начальство явно недовольно вашей работой, а проблемы в личной жизни и вовсе выбили вас из колеи. Соберитесь, иначе можете потерять все. 

Козерог 

Сложный день. Есть вероятность возникновения мелких бытовых проблем. Однако они сильно изменят ваши планы. Из-за этого настроение ухудшится, и все пойдет наперекосяк. 

Водолей 

Сегодня к вам могут заглянуть нежданные гости. Как известно, они — хуже татарина. Если вы не настроены на долгие посиделки, просто скажите об этом. Не стоит идти на жертвы.  

Рыбы 

День пройдет под знаком приключений. Вы можете ввязаться в большую авантюру. Однако не теряйте голову и всегда прислушивайтесь к разуму. Иначе можете попасть в серьезные неприятности. 

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