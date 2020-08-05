В 2020 году французский маникюр возвращается в тренды. И не удивительно, ведь такой нейл-арт универсальный: дополняет как деловой образ, так и молодежный лук. Этим летом френч будет гармонично сочетаться с различными стилями и техниками. Подробнее о французском маникюре на лето 2020 читайте в материале.

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Градиентный френч

Новинка лета 2020 — градиентный френч. Это одновременное сочетание французского маникюра и градиентных плавных переходов. Такой дизайн — нечто новое. Он смотрится стильно и необычно. Для выполнения градиентного маникюра используются разнообразные техники. Этим летом мастера предпочитают наносить градиент, который на каждом ноготке выполняется в различной цветовой гамме.

Незаконченная улыбка френча

Незаконченная улыбка френча — еще один суперхит летнего маникюра 2020. «Незаконченный» — значит не до конца прорисована линия улыбки. Такой вариант больше всего подходит под классический стиль маникюра. Линия улыбки, которая с одной стороны сужается, смотрится необычно и креативно.

Лунный френч

Благодаря универсальному дизайну перевернутый френч не покидает топовые позиции, а в дополнении с классическим французским маникюром станет трендом лета 2020. Лунный френч идеально подходит для торжественных встреч, офисной работы и на каждый день. Естественно будет выглядеть, если за основу взять бежевый или нежно-розовый цвет, также хорошо сочетается белый цвет с черным. А если вы хотите выглядеть необычно и неотразимо, замените цвета на более яркие.

Кружевной френч

Кружева способны преобразить классический французский маникюр и придать образу женственности и нежности. Исполнение завитков может присутствовать как на одной ногтевой пластине, так и на всех ногтях. Такой маникюр характерен для свадебных и вечерних торжественных образов.

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Разноцветный френч

Такой вид маникюра больше подойдет тинейджерам. Яркие и сочные оттенки лакового покрытия — это идеальное решение, тем более что все сочные тона будут вполне уместны на летнем отдыхе и вечерних прогулках по берегу моря.

Френч с рисунками

Сегодня мы уже не можем представить себе французский маникюр без рисунков. Такой нейл-арт придаст изюминку и игривость любому образу. Особенно он будет актуален на отдыхе.

Матовый френч

В 2020 году матовые покрытия не потеряли своей популярности. Спокойный, но одновременно совершенный матовый маникюр представлен разнообразной цветовой гаммой. От нежного бежевого и розового до бордового, изумрудного и синего. Такой маникюр уместно будет дополнить цветочными мотивами, фольгой, глиттером или бусинами. Также можно совместить с предыдущей техникой и сделать матовый лунный френч.

Френч омбре

Особенностью этого маникюра является то, что нужно определиться с основным цветом, а уже от него плавно переходить к другим оттенкам одной гаммы. Летом 2020 в тренде будет использование таких цветов как: лиловый, голубой, фиолетовый, лимонный и т. п. Технику омбре можно использовать как для всех ногтей, так и для нескольких, сделав удачный акцент.

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