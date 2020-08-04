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«Выбор матери»: почему Елену арестует полиция?

04.08.2020

Сегодня в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 11 и 12 серии сериала «Выбор матери». В этих эпизодах Елена предоставит выкуп Михаилу Морозову, однако ее арестует полиция. Сможет ли Елена доказать свою невиновность и как сложится судьба Инны — смотрите сегодня в сериале.

выбор матери

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В 11 и 12 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Почему Елене пришлось рассказать полиции о том, что она похитила Инну?
  • Какой выкуп попросил Михаил Морозов у Евгении?
  • Как удалось полиции доказать, что Михаил Морозов убил бездомную и поджег дом?
  • Почему арестовали Елену?
  • Чей труп нашли в сгоревшем детском доме?

Video: «Выбор матери»: почему Елену арестует полиция?

Сериал Выбор матери - 11, 12 серии от 1 октября 2019. Описание, сюжет 11 серии, 12 серии Выбор матери - что будет в фильме Выбор матери 01.10..2019 в

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