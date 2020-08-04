Сын Егора Крутоголова победил в первом и втором этапах Кубка Украины по картингу. Мальчик занимается этим видом спорта с 4-х лет. Но не воплощает ли он в реальность мечты своего отца? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, кто в доме художественного руководителя «Дизель Шоу» главный и как часто ссорятся звездные родители. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: Олег Винник отпраздновал день рождения в дополненной реальности

Как признался Егор Крутоголов, он всегда знал, чем будет заниматься его сын. На первую тренировку он привел Льва, когда ему исполнилось всего 4 года.

«Еще до зачатия сына я знал, чем он будет заниматься. И я рад, что у нас со Львом есть общая страсть. Гонки! Представьте себе: гонщик «Формулы-1» из Украины!», ― мечтает Егор Крутоголов.

Как говорит Лев, ему очень нравится заниматься картингом. За все время он попадал в аварии всего четыре раза. А для картингистов это очень мало.

«У машины тогда лопнуло колесо. Хорошо, что мама не видела этого. Ведь на соревнования меня всегда сопровождает отец», ― говорит Лев.

Еще мальчик рассказал, что очень скучает за папой, потому что тот постоянно работает. И только благодаря карантину его семья сейчас постоянно вместе.

«Я считаю, что у нас замечательная семья. Мои родители практически никогда не ссорятся. Правда, иногда меня может ругать мама. Например, за то, что я слишком много времени играю на телефоне», ― рассказывает Лев.

Также сын звездного папы признался, что у его отца есть большая тайна. Какая? Смотрите видео, именно там вы найдете ответ на этот вопрос!

Video: «Неймовірна правда про зірок» 2 сезон выпуск 1: Какие тайны о своем отце скрывает сын Егора Крутоголова Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, кто в доме художественного руководителя «Дизель Шоу» главный и как часто ссорятся звездные родители

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.