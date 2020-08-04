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Кукуруза в духовке: рецепт от участника «МастерШеф»

04.08.2020

Как приготовить кукурузу в духовке? Участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмирий Касап поделился простым и очень вкусным  рецептом. Пошаговый рецепт кукурузы в духовке читайте в материале. 

Кукуруза в духовке

Ингредиенты:

  • кукуруза 
  • сливочное масло по 20 г на початок,
  • петрушка небольшой пучек
  • укроп небольшой пучек
  •  соль, перец по вкусу
  • специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) по вкусу 

Приготовление:

  1. Чистим кукурузу.
  2. Делаем смесь из масла,мелко порубленной зелени, соли и перца.
  3. Готовой смесью тщательно обмазываем кукурузу.
  4. Заворачиваем каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу.
  5. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Приятного аппетита!

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