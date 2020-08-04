Гороскоп на 5 августа 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто может получить предложение руки и сердца, а кому стоит быть осторожнее? Читайте гороскоп на 5 августа от экстрасенсов СТБ.
Овен
С самого утра вы захотите творить добро. Не переборщите. Не всем нужна ваша помощь. Так что успейте вовремя остановиться.
Телец
Прекрасный день. И хоть отпуск вам пока не светит, стабильный доход и благополучие в вашей семье поднимут настроение.
Близнецы
Прекрасный день, чтобы встретиться со старыми друзьями. Также пришло время обновить бытовую технику или прикупить новую мебель. И про цветы для второй половинки не забудьте.
Рак
Пришло время для генеральной уборки. Физический труд выбьет всю дурь из вашей головы, и к вечеру, уставшие, но воодушевленные, вы примете правильное решение по важным вопросам.
Лев
Ждите приятных перемен. Возможна встреча с человеком, который в будущем поможет реализовать все мечты.
Дева
Для вас сегодня настоящий день сурка. Затаитесь и не высовывайтесь. Не спорьте и не принимайте никаких решений. Лучше немного подождать, а то ошибок наделаете, о которых потом пожалеете.
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Весы
Ваши финансы поют романсы. Возможно, стоит задуматься о пассивном доходе?
Скорпион
Прекрасный день для начала новой жизни. Возможно, есть смысл переехать в другой город? Там и места новые, и люди, и мысли позитивные придут.
Стрелец
Сложный день. Возможны глупые ссоры с родственниками. Попытайтесь не давать советов и не просить о помощи. Отложите все встречи и просто релаксируйте.
Козерог
Иногда вы лицемерите. И это заметно. Отношения с друзьями могут испортиться, а все потому, что вы упорно не желаете признать свою вину. Лучшая защита — это нападение. Однако не в вашем случае.
Водолей
Если сегодня возникнут важные задачи, прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет, как правильно поступить. Если можно, отложите дела до завтра.
Рыбы
В вашей жизни грядут перемены. Очень приятные. Возможно, вы получите предложение руки и сердца или узнаете, что скоро станете родителями.
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