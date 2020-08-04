Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 3 и 4 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В третьей серии студент колледжа неожиданно теряет сознание во время секса со своей девушкой. В клинике Хауса ждут женщина, у которой заболела нога после 6-мильной пробежки, и мальчик с mp3-плеером в прямой кишке.

В четвертой серии в родильном отделении больницы началась эпидемия неизвестной болезни, и доктор Хаус требует объявить карантин. На этот раз в клинику приходит женщина с «паразитом».

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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