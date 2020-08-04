В ожидании малыша каждая мама пытается разнообразить свой рацион, чтобы насытить организм витаминами и позаботиться о здоровье. Акушер-гинеколог с многолетним стажем, врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк рассказала, как лучше питаться во время беременности.

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Правильное питание женщины во время беременности очень важно, поскольку оно влияет на развитие эмбриона, склонность к ожирению ребенка в течение всей жизни, сердечно-сосудистые заболевания. Врачи рекомендуют при выборе питания учитывать сезонность продуктов, отдавать предпочтение качественным и натуральным продуктам. Еда должна быть легкоусвояемой.

Также во время беременности важно придерживаться пищевых традиций. Это то, что выработано жизнью и годами — генетически для нас более предпочтительная еда. У каждой нации есть свои особенности и их нужно учитывать. Но самое главное, нужно помнить одно важное правило − то, чем бы вы не накормили своего маленького ребенка, старайтесь не есть сами во время беременности.

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Прибавление веса во время беременности

Очень важно поддерживать нормальный вес во время беременности. Но в этом вопросе нужно учитывать, с каким весом женщина вошла в беременность. Если у нее был недостаток веса, то беременная может набрать и 15, и 17 кг. Если у нее был избыточный вес, то плюс 5 килограмм при беременности − это абсолютная норма. В среднем женщина с нормальным весом должна набрать от 9 до 12 кг. Если будущая мама слишком быстро набирает вес, это может спровоцировать повышение артериального давления, преэклампсию, сахарный диабет беременных, а также увеличивает шанс кесарева сечения и рождения недоношенного ребенка.

Общие рекомендации по питанию беременных женщин

В первую очередь беременной женщине очень важно сохранить регулярные приемы пищи – основные и промежуточные. Еда должна быть разнообразной. Как известно, беременные часто страдают от изжоги. Для того, чтобы облегчить ощущение дискомфорта, врачи рекомендуют кушать часто, но понемногу, тщательно пережевывая пищу. Очень важно не переедать, особенно, на ночь.

Какие продукты нужно кушать во время беременности

Кисломолочные продукты во время беременности

Пользу кисломолочных продуктов во время беременности невозможно переоценить. Сыр, кефир, молоко, сметана, творог – это то, что обязательно должно быть в рационе беременной женщины. Как известно, в молочных продуктах очень много кальция, недостаток которого может привести к проблемам с зубами во время беременности. Именно поэтому молочные продукты − предмет первой необходимости в рационе будущей мамы. Однако, когда мы говорим о молочных продуктах, мы имеем в виду домашнее молоко или творог от здоровых животных.

Рыба во время беременности

Для любителей рыбы отличная новость – во время беременности ее можно употреблять до 4 раз в неделю (но небольшими порциями)! Идеальные варианты − рыба нежирных сортов − лосось, карп, сельдь (но только небольшими порциями, поскольку это может вызвать задержку жидкости в организме и привести к отекам). Важны не только сорта рыбы, но и правильная термическая обработка (пареная, тушеная рыба или рыбные котлетки). Но не копченая рыба и не соленая.

Мясо во время беременности

Для того, чтобы ребенок рос и развивался здоровым, беременной женщине необходимо употреблять достаточное количество белка животного происхождения. Он очень важен и ничем другим его заменить нельзя. Поэтому во время беременности важно кушать мясо, особенно печень и говядину. Конечно же, домашняя курица, кролик, индейка тоже должны быть в рационе женщины. Что касается других сортов мяса, например, свинины, то ее тоже можно, но только не в виде шашлыка. И желательно, чтобы вся пища, которую женщина употребляет во время беременности, была приготовлена или на пару, или в духовке.

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Свежие овощи и фрукты во время беременности

Свежие овощи и фрукты очень полезны во время беременности. Они богаты на фруктозу, что приводит к активному росту плода. Груша, дыня, яблоки содержат много глюкозы. Но при чрезмерном употреблении этих продуктов может быть крупный плод, поэтому нужно кушать в меру.

Единственное, что можно есть много – это ягоды – красная и черная смородина, облепиха, черника. Они легко усваиваются и содержат достаточно много витаминов.

Важно учитывать сезонность и употреблять их с осторожностью. Например, клубника может вызвать аллергию, а цитрусовые – один из самых опасных фруктов для беременных в наших широтах, потому что очень часто вызывает аллергию. А это может негативно сказаться на здоровье малыша.

Также беременной женщине стоит аккуратно относиться к употреблению фруктов в случае, если у нее проблемы с поджелудочной железой. Потому что, например, фреши могут быть достаточно агрессивными. Для того, чтобы снизить вероятность возникновения приступов панкреатита беременной, врачи рекомендуют разводить их водой.

Также врачи настаивают на том, что нашего огородного ассортимента вполне достаточно для того, чтобы выносить здорового ребенка. Но только в том случае, если употреблять фрукты и овощи в сезон.

Орехи во время беременности

Орехи идеально подойдут для полезного перекуса и помогут быстро утолить голод. Они достаточно питательные и калорийные. Также неоценимая польза содержания витаминов делает орехи одним из основных продуктов, которые нужно кушать во время беременности. Но стоит также помнить о мере: от 30 до 50 г в день!

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Травяной чай во время беременности

На сегодня не существует сведений о том, что чай или стакан некрепкого кофе с молоком могут навредить здоровью мамы или ребенка. Конечно, злоупотребление чаем или кофе могут привести матку в тонус и вызвать ощущение дискомфорта у беременной. Однако, если во время употребления этих напитков женщина чувствует себя прекрасно, то ничего страшного в этом нет. К тому же, если беременная часто жалуется на низкое давление, то, например, чашка латте утром пойдет ей только на пользу.

Что касается чая, то этот напиток тоже очень полезен. Например, чай с мятой и имбирем, белый чай – настоящее спасение во время беременности. Мята поможет привести в порядок нервную систему, имбирь повысит иммунитет и защитит от ОРВИ, а белый чай поможет нормализовать артериальное давление и укрепит зубную эмаль будущей мамы.

Конечно, стоит помнить о том, что есть такие напитки, которые беременным все же пить не нужно. Например, отвар петрушки или листьев земляники могут прервать беременность.

Поливитамины при беременности

Иногда врачи назначают беременным дополнительные витамины. Однако поливитамины – это не решение вопросов. Если женщина во время беременности адекватно питается, то такие витамины, по сути, ей не нужны. Исключение составляют случаи, когда у беременной есть некоторые проблемы – плохо усваивается пища, выраженный токсикоз или многоплодная беременность – тогда витамины необходимы. Но в других случаях это не панацея.

К еде во время беременности нужно относиться как к лечению – очень внимательно. В это время лучше не экспериментировать с употреблением экзотических или любых других продуктов, которые могут причинить вред маме или ребенку.

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