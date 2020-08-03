Сайт delo.ua в партнерстве с «Медиа Группа Украина» в третий раз запускает рейтинг «Снято в Украине». В этом году в рейтинге будут участвовать пять сериалов, один мини-сериал и один скриптед-реалити от телеканала СТБ. За какой сериал проголосуете вы? Подробности ― далее в материале!

Победителями станут телефильмы (анимационные и документальные), сериалы и скриптед-реалити, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам онлайн-голосования. Одновременно со зрительским онлайн-голосованием оценивать отечественную телепродукцию и профессионализм ее создателей будут эксперты сериального рынка. Они также выберут лучшую промокампанию. Награждение победителей состоится в конце августа.

В номинации «Сериалы» будут соревноваться такие проекты от телеканала СТБ: «Поймать Кайдаша», «Крепостная», «Ничто не случается дважды», «Папаньки»-2 и «Акушерка». Пока в рейтинге лидирует сериал «Ничто не случается дважды».

Также в рейтинге «Сериалы» представлен сериал «Швабра», в «Скриптед-реалити» – «Слепая», а в «Документальных драмах» – «День Незалежності. Нескорені». Голосуйте прямо сейчас!

В рейтинг сайта delo.ua также добавили лучших за предыдущие 10 лет ― сериалы и телефильмы, попавшие в топ-5 по каждой категории по оценкам экспертов (рейтинги 2011―2015 и 2016―2018 годов). Чтобы было что вспомнить и с чем сравнить.

2 июля стартовала вторая часть рейтинга под названием «Профи». Она о людях. Можно будет голосовать за тех, кто снимал номинированные телеканалами сериалы и телефильмы в 2019―2020 годах. В ней 11 номинаций: продюсеры (главные, креативные, исполнительные), режиссеры-постановщики, сценаристы, актеры, операторы-постановщики, режиссеры монтажа, звукорежиссеры, художники-постановщики, художники по костюмам, художники по гриму, композиторы.

Голосование продлится до 10 августа 2020 года. За каждого участника можно проголосовать один раз в день с одного IP-адреса, авторизовавшись через Facebook.

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