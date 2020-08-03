Олег Винник отпраздновал день рождения в дополненной реальности

Олег Винник устроил беспрецедентное музыкально-интерактивное шоу на НСК «Олимпийский». 31 июля на главной арене страны состоялся уникальный высокотехнологичный концерт Олега Винника, посвященный дню рождения артиста. Это было первое в истории стадионное шоу с использованием технологий VR и AR, за которым зрители наблюдали онлайн из разных уголков мира.

Беспрецедентное для Украины музыкально-интерактивное событие объединило реальное с виртуальным. Масштабная сцена длиной 54 м, сверхмощные свет и звук, живое исполнение любимых хитов ― 100% live в сочетании с разнообразием анимированных цифровых объектов в 3D ― создали незабываемую атмосферу настоящего праздника. Каждая композиция сопровождалась уникальным визуальным оформлением, неожиданными сюжетами и спецэффектами.

Так, в начале концерта Олег Винник «виртуально» спустился в метро, в которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя легендарную «Вовчицю», певец «достал» с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах его встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили «Олимпийский». Открывал невероятное действо украинский телеведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

Самым трогательным моментом перформанса стало обращение артиста к украинцам по всему миру с призывом объединяться во время исполнения песни «Роксолана». А самым неожиданным сюрпризом ― знакомая поклонникам композиция «Наталя-Наталі», переведенная на немецкий язык.

«Наконец все состоялось! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК “Олимпийский” ― уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях, а также все вы ― мои зрители. Работать на пустом стадионе ― слишком сложно, но я чувствовал вашу энергию и вашу любовь», ― отметил Олег Винник.

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