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Михаил Присяжнюк отмечает день рождения

03.08.2020

Сегодня, 3 августа, отмечает день рождения опытный юрист и ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк. Редакция STB.UA поздравляет Михаила с праздником! 

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Впервые Михаил Присяжнюк поучаствовал в съемках на телеканале СТБ в далеком 2012-м году. Его телевизионная карьера началась с роли эксперта проекта «Беременна в 16». Дебют, как мы уже видим, оказался удачным. Именно и с тех пор за экспертным мнением юриста успели обратиться как ведущие, так и герои из самых разных программ. 

На экране Михаил Присяжнюк серьезен, справедлив и в борьбе за справедливость готов отстаивать права украинцев до последнего. Также в его жизни есть место кардинально иному роду деятельности, чему-то романтическому и чувственному — поэзии.  

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Михаилу Присяжнюку профессиональных и творческих побед и жизненного благополучия! 

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