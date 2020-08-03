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Маникюр на длинные ногти на лето 2020: тренды модного летнего маникюра на длинные ногти

03.08.2020

Каждая женщина хочет выглядеть прекрасно. Чтобы придать стиля своему образу, стоит выбрать правильный маникюр. Редакция STB.UA подобрала лучшие дизайны для ногтей, которые будут на пике популярности этим летом. О том, какой маникюр на длинные ногти будет в моде летом 2020 года, читайте далее в материале.

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маникюр

Буйство цвета

Лето — это время цвета. И чем этот цвет ярче, тем лучше. Дизайн ногтей, на самом деле, не так уж и важен. Главное правило — ухоженные ногти и яркие неоновые цвета. Причем не обязательно все одного и того же цвета. Только помните, что такой маникюр подойдет молодым девушкам. Женщинам же лучше отдать предпочтение более спокойным цветам. 

маникюр

маникюр

маникюр

маникюр

маникюр

 

маникюр

 

Летние мотивы

С чем у нас ассоциируется лето? Конечно же, с цветами и фруктами. Яркий легкий маникюр с цветочным принтом или вкусными фруктами поднимет настроение любой девушке. Главное — не переборщить с красками, а сделать все стильно и гармонично. 

маникюр

маникюр

маникюр

Легкая абстракция

Нюдовые или пастельные оттенки ногтей с абстрактным рисунком — тренд лета 2020. Здесь вариантов может быть очень много. Главное правило — нежные или разбеленные тона. 

маникюр

Нюдовая классика

Нюдовые оттенки выйдут из моды еще не скоро. Это отличный вариант для тех, кто отдает предпочтение спокойному и простому дизайну. Такой маникюр подойдет для всех представительниц прекрасной половины человечества вне зависимости от возраста и увлечений.

 

маникюр

маникюр

маникюр

маникюр

маникюр

маникюр

Черное разнообразие

Да, кто бы что не говорил, но черный цвет всегда актуален. И летом 2020 года — особенно. Тут вариантов может быть много. Как ваша фантазия разыграется. Звездное небо, геометрия или сочетание нескольких цветов. Все на ваш выбор.

маникюр

маникюр

маникюр

 

маникюр

 

маникюр

Немного блеска

А для тех, кто любит блеск и хочет сиять, немного глиттера или серебряных оттенков как раз будет кстати. Однако в таком варианте нужно быть осторожным. Переборщить с блеском очень легко. 

маникюр

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